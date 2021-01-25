Gazeteci - Yazar Metin Özkan'dan A Haber'de çarpıcı tespit: Türkiye'ye karşı kasıtlı bir operasyon var!

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci - Yazar Metin Özkan, son dönemde medyaya yansıyan skandal açıklamaları canlı yayında belgeleriyle tek tek hatırlattı. Yaşananların perde arkasında yatan gerçekleri deşifre eden Özkan, “Kasıtlı bir operasyon var. Milletin sinir uçlarına dokunarak tahribat oluşturuyorlar” dedi.

Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen ve geçmişteki karanlık günlere dönmesini amaçlayan başta CHP olmak üzere muhalefet, Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden algı operasyonuna girişti.

Erken seçim naraları ile halka isyan körükleyen bu güruh inceden inceye toplumda kargaşa çıkarma peşinde.

Muhalefet cephesinden son dönemde etrafa fitne tohumları ekilmeye çalışılıyor.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci - Yazar Metin Özkan, son dönemde medyaya yansıyan skandal açıklamaları canlı yayında belgeleriyle tek tek hatırlattı.

Yaşananların perde arkasında yatan gerçekleri deşifre eden Özkan, "Kasıtlı bir operasyon var. Milletin sinir uçlarına dokunarak tahribat oluşturuyorlar" dedi.

"BURADA ADI ÜSTÜNDE KASITLI BİR OPERASYON VAR"

Gazeteci - Yazar Metin Özkan, A Haber'de yaptığı açıklamada, "Söylenen bu sözlerin hiçbirinin masumane sözler olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirinin dil sürçmesinden kaynaklanan cümleler olduğunu düşünmüyorum. Hatta hiçbirinin maksadımızı biraz aştık mı acaba? gibi soru işarete bırakacak sözler de olmadığını düşünüyorum. Burada adı üstünde kasıtlı bir operasyon var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Toplumun kıymet bildiği milli, manevi şeylerle ilgili, milletin sinir uçlarına dokunarak, tahribat yaratıyorlar." tespitlerinde bulundu.