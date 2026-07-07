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Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekleştiği bildirildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

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