Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekleştiği bildirildi
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
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Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Suriye’nin başkenti Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında gerçekleştiği bildirildi