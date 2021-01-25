CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayında akılalmaz sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm

Atıcı, diğer program katılımcılarının bu sözlerine tepkisi üzerine ise, "Ben binlerce kez televizyona çıkmışımdır. Benim lafımın nereye gideceğini bizi dinleyenler bilirler. Tayyip Erdoğan'ın yarın, demokratik yollarla gitmesi için her şeyi yaparım. Böyle demiş olalım." dedi.