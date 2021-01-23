24 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ANALİZ - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi! Karar sizin...

ANALİZ - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi! Karar sizin...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2021 23:47
Güncelleme:23.01.2021 23:49
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca hep çelişkili açıklamaları ile milletin karşısına çıktı. Siyasi ahlakı bir kenara bırakarak hakaret dilini kullandı. "Hangi cümlem yanlış" dedi ama bir türlü doğruyu söylemedi. Ana muhalefet liderinin siyasi çelişkilerini içeren özel analiz haberimiz.
Kılıçdaroğlu Hangi cümlem yanlış dedi! Karar sizin...
Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi! Karar sizin...
Türk gemisine yapılan korsan baskınının detaylarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan anlattı
Türk gemisine yapılan korsan baskınının detaylarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan anlattı
CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
CHP'li belediyeden ağaç katliamı!
Dünya genelinde aşılamada son durum
Dünya genelinde aşılamada son durum
CHP'li Şimşek'in sözlerine AK Parti'den sert tepki!
CHP'li Şimşek'in sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan hedefi işaret etti: 2023!
Başkan Erdoğan hedefi işaret etti: 2023!
Güçlü olmak tercihten öte bizim için zorunluluktur
"Güçlü olmak tercihten öte bizim için zorunluluktur"
İstanbul'da tarihi görüntüler F-515 Mavi Vatan'da...
İstanbul'da tarihi görüntüler F-515 Mavi Vatan'da...
Başkan Erdoğan'a tören sonrası anlamlı hediye
Başkan Erdoğan'a tören sonrası anlamlı hediye
İlk kaynağı Başkan Erdoğan attı! İşte tarihi görüntüler
İlk kaynağı Başkan Erdoğan attı! İşte tarihi görüntüler
Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke içinde yer alıyoruz
"Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke içinde yer alıyoruz"
Öğrenciler tatili nasıl değerlendirmeli?
Öğrenciler tatili nasıl değerlendirmeli?
Daha Fazla Video Göster