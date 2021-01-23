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ANALİZ - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hangi cümlem yanlış" dedi! Karar sizin...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca hep çelişkili açıklamaları ile milletin karşısına çıktı. Siyasi ahlakı bir kenara bırakarak hakaret dilini kullandı. "Hangi cümlem yanlış" dedi ama bir türlü doğruyu söylemedi. Ana muhalefet liderinin siyasi çelişkilerini içeren özel analiz haberimiz.