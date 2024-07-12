Gazeteci-yazar Mehmet Çevket Eygi anısına! Osmanlı estetiğini Bab-ı Ali’ye taşıyan yazar

Yarım asrı aşan gazetecilik hayatının önemli bir bölümünü mahkeme salonu ve cezaevlerinde geçiren, Türk kültür ve sanatını bir dava taşı olarak benimseyen gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Osmanlı estetiğini Bab-ı Ali’ye taşıyan yazar olarak da bilinen Mehmet Şevket Eygi'nin Portresi geliyor şimdi ekranlara...

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