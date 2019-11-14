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14.11.2019

Gazeteci Hilal Kaplan Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Kaplan, basın toplantısında ABD Başkanı Trump'a, YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) ABD'ye davet edilmesiyle ilgili skandal kararını sordu. Askerlerimizi katili, onlarca vatandaşımızın katili Beyaz Saray'a neden davet edildiğini ve halen davetin geçerli olup olmadığını sordu. Trump'ın soruya net yanıt vermediğini söyleyen Kaplan, "Normalde davet edeceğini söyleyen Trump net bir cevap veremedi." dedi.

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