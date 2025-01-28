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Gazeteci Barış Pehlivan Serhan Asker ve Seda Selek’e gözaltı! Muhalif gazeteciler birbirine girdii!

Gazeteci Barış Pehlivan Serhan Asker ve Seda Selek'e gözaltı! Muhalif gazeteciler birbirine girdii!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 22:29
Halk TV ve Gazeteci Barış Pehlivan Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında hedef haline getirdiği bilirkişi ile olan telefon görüşmesinin yayınladı. İzinsiz kayda alınan görüşmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı. CHP yandaşı Barış Pehlivan, Halk TV binasının önünde gözaltına alındı. Gelişme sıcaklığını korurken Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve bir saat sonra gazeteci Seda Selek de gözaltına alındı. Bunun üzerine Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, Pehlivan'ın yaptığının gazetecilik etiğine sığmadığını belirtip tepki gösterdi. Portakal gözaltına alınan Barış Pehlivan’a gazetecilik dersi vererek, 'Kayda alınmasını istemeyen bir kişinin bilgilerini ona sormadan yayınlıyorsanız bu bir hatadır. Gazetecilik etiği açısından bunu yapmaması gerekirdi.' dedi. Halk TV sunucusu Şule Aydın'dan ise cevap gecikmedi.
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Gazeteci Barış Pehlivan Serhan Asker ve Seda Selek’e gözaltı! Muhalif gazeteciler birbirine girdii!
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