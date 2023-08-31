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Gabon'daki darbe sonrası Başkan Erdoğan'ın 10 sene önceki konuşması yeniden gündemde: Tarih mutlaka hesap soracaktır...

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Giriş: 31.08.2023 22:42
Afrika'da Fransa'ya yakın hükümetlere gerçekleştirilen askeri müdahalelere son olarak Gabon'daki darbe eklendi. Darbenin ardından Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağı duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma yeniden akıllara geldi. Başkan Erdoğan, konuşmasında ''Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır'' ifadelerini kullanmıştı. İşte yıllar önceki o konuşma...
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