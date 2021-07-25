25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de! Macron'a ve Avrupa Birliği'nde sert sözler: Bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi!

Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de! Macron'a ve Avrupa Birliği'nde sert sözler: Bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2021 10:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin etkileri Avrupa'da devam ediyor. Özellikle Maraş konusundaki adımlar, Batı'da endişeye neden oldu. Peki neden? Avrupa'da, iki devletli çözümü kim, neden istemiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot, Kıbrıs özelinde değişen dünya düzenini A Haber'e değerlendirdi. Dış haberler editörü Eda Tuğrul'un sorularını yanıtladı. Saint-Prot, Avrupa Birliği ve Macron'a sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'ye karşı bir politika izlemek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.
Fransız siyaset bilimci A Haberde! Macrona sert sözler FRANSIZ SİYASET BİLİMCİ A HABER'DE! MACRON'A SERT SÖZLER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
256 milyon dolarlık süper yat boğazdan geçti
256 milyon dolarlık süper yat boğazdan geçti
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
Fransız siyaset bilimci A Haber'de! Macron'a sert sözler
El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlanıyor!
El-Bab şehitlerimiz son yolcuğuna uğurlanıyor!
ABD'den Dedeağaç'a askeri yığınak!
ABD'den Dedeağaç'a askeri yığınak!
Ruşen Çakır'ın dünü bugünü!
Ruşen Çakır'ın dünü bugünü!
Wikipedia'nın kurucusundan itiraf!
Wikipedia'nın kurucusundan itiraf!
Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay arasında Kuva-yi Milliye tartışması!
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
El Bab'da şehit olan 2 asker ile yaralılar yurda getirildi
Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler
"Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler"
El Bab’da askeri konvoya hain saldırı
El Bab’da askeri konvoya hain saldırı
A Haber'e saldıranlar serbest bırakıldı
A Haber'e saldıranlar serbest bırakıldı
İstanbul metrosunda korkutan patlama!
İstanbul metrosunda korkutan patlama!
Daha Fazla Video Göster