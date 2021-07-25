Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de! Macron'a ve Avrupa Birliği'nde sert sözler: Bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin etkileri Avrupa'da devam ediyor. Özellikle Maraş konusundaki adımlar, Batı'da endişeye neden oldu. Peki neden? Avrupa'da, iki devletli çözümü kim, neden istemiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot, Kıbrıs özelinde değişen dünya düzenini A Haber'e değerlendirdi. Dış haberler editörü Eda Tuğrul'un sorularını yanıtladı. Saint-Prot, Avrupa Birliği ve Macron'a sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'ye karşı bir politika izlemek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.

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