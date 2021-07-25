Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de! Macron'a ve Avrupa Birliği'nde sert sözler: Bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin etkileri Avrupa'da devam ediyor. Özellikle Maraş konusundaki adımlar, Batı'da endişeye neden oldu. Peki neden? Avrupa'da, iki devletli çözümü kim, neden istemiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot, Kıbrıs özelinde değişen dünya düzenini A Haber'e değerlendirdi. Dış haberler editörü Eda Tuğrul'un sorularını yanıtladı. Saint-Prot, Avrupa Birliği ve Macron'a sert eleştirilerde bulunarak, "Türkiye'ye karşı bir politika izlemek büyük bir hata" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyaretinde önemli mesajlar verdi. Yeni bir müzakere sürecinin ancak 2 devlet arasında yürütülebileceğini dile getirdi. O açıklamalar, Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Peki batılı ülkelerin yaklaşımını nasıl ele almak gerekiyor? Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TEK ÇÖZÜM YOLU..."
-Avrupa Birliği iki devletli çözüme karşı çıkıyor. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pek çok kez Kıbrıs'ta bulundum. Tek çözüm, iki devletli çözümdür. Bu Türklerin hakkı. Bu problemi bilen herkes, çözümün de iki devletli olduğunu bilir. Batılı ülkelerin pozisyonu en büyük problem. Sorun Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin ideolojik pozisyonu. Ama bu pozisyon açık ve gerçekçi değil. İki devletli çözümü sağlamalıyız. Bu tek çözüm yolu.
-Kıbrıs ziyaretinin ardından Fransa'dan da Türkiye'yi ve iki devletli çözüm önerisini hedef alan açıklamalar geldi. Fransa'nın söz konusu Doğu Akdeniz olduğunda Yunanistan'a destek verdiğini biliyoruz. Bu politikanın arkasında ne yatıyor?
"TÜRKİYE'YE KARŞI POLİTİKA İZLEMEK BÜYÜK BİR HATA"
Bu bir hata. Fransa'nın bölgedeki, Akdeniz'deki en eski dostu Türkiye'dir. Macron'un bugünkü pozisyonunu anlayamıyorum. Bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu aynı zamanda seçimi düşünen bir yaklaşım. Çünkü Ermeniler, Fransa'nın bazı bölgelerinde güçlüler. Ama Fransa'nın politikaları azınlıklara göre şekillenemez. Cezayirlilere, Yunanlara göre şekillenemez. Günümüzde Türkiye'ye karşı bir politika izlemek büyük bir HATA. Çünkü Fransa ve Türkiye Akdeniz'deki ana güçlerdir. Eğer bu bölgede barışı sağlamak istiyorsak birbirimize karşı olmak yerine birlikte olmalıyız.
-Macron'un seçimleri düşünerek hareket ettiğini söylediniz. Fransızlar 2022'de sandık başına gidecek. Bu sebeple, Macron'un kendi iç politikasını şekillendirmek için dış politikada daha agresif bir tutum sergilediğini söyleyebilir miyiz?
"MACRON ASIL PROBLEMİ BİLMİYOR"
Macron sadece tek bir şey istiyor. O da, yeniden seçilmek. Onun ana amacı bu. Seçilmek için her şeyi yapabilir. Ama şu anda geldiğimiz durum oldukça tehlikeli. Çünkü Fransa'nın politikaları Macron'un seçim hedeflerine göre şekillenemez. Macron, asıl problemi bilmiyor. Akdeniz hakkında bir şey bilmiyor. Afrika'daki problemleri bilmiyor. Orta Doğu'daki problemleri bilmiyor. Bu büyük bir imtihan.
"AMATÖR OLDUĞUNU GÖRMENİN ZAMANI GELDİ"
aques Chırac ya da Sarkozy döneminde bu problemleri bilen insanlar vardı. Ama şimdi bu nitelikte kimse yok. Bu da büyük bir sorun. Bu konularda açık bir görüşümüzün olmaması hem Fransa hem de bölge için çok tehlikeli. Macron'un bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi.
-Bazı Batılı siyasetçiler, Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de üslendiği rol üzerinden farklı bir algı oluşturmak istiyor. Siz bu tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
"EN BÜYÜK TEHLİKE AYRILIKÇILIK"
Orta Doğu halkı için pek çok tehlike var. İsrail'in politikaları iki devletli çözümü reddediyor. Tek çözüm, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaktır. Suriye'de problemler var. Artık Suriye rejimi yok. Onun yerinde Rusya ve İran var. Suriye hükümeti yok. Suriye'de rejim öldü, işi bitti, artık hiçbir şey yapamaz. Suriye'den kaçan milyonlarca insan var ve onlar ülkelerine dönerlerse öleceklerini düşünüyorlar. Türkiye, bu rejime karşı net bir politikası olan tek ülke. Libya'da olduğu gibi. Türkiye'nin Libya'ya müdahalede bulunduğunu söyleyenler var. Asıl bu müdahaleyi yapanlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya. Üstelik onlar bir Akdeniz ülkesi de değil. Bu ülkede bir işleri yok. Türkiye'nin ise Libya'da olmaya hakkı var. Ayrılıkçılara karşı Libya hükümetine yardım etme hakkı var. Bence Orta Doğu için en büyük tehlike ayrılıkçılık. PKK'lı teröristler gibi.
-Aslında hem AB hem de ABD, söz konusu Türkiye olunca çok daha farklı bir tutum sergiliyor. NATO müttefiği Türkiye yerine, YPG/PKK'lı teröristlerle işbirliğini tercih ediyorlar. Batı'nın bu yaklaşımıyla ilgili ne söylemek istersiniz?
"AVRUPA BİRLİĞİ İKİ YÜZLÜ DAVRANIYOR"
Türkiye kendi çıkarlarını savunuyor. Bunu yapma hakkına sahip. Avrupalı devletler, kendi çıkarlarına karşı mazoşist bir pozisyona sahip. Avrupa birliği, ikiyüzlü davranıyor. Ayrılıkçılığa karşı olduklarını, güvenlik istediklerini söylüyorlar ama aslında güvenliğe karşı adımlar atıyorlar. Örneğin, Türkiye Nato'nun önemli üyelerinden biri. Eğer güvenlik istiyorsak Türkiye'yi desteklememiz gerekir. Avrupalı ülkeler, başta Fransa ve Almanya olmak üzere bu konuda oldukça yanlış bir görüşe sahipler.
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