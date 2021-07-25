Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot A Haber'de! Macron'a ve Avrupa Birliği'nde sert sözler: Bir amatör olduğunu görmenin zamanı geldi!

-Macron'un seçimleri düşünerek hareket ettiğini söylediniz. Fransızlar 2022'de sandık başına gidecek. Bu sebeple, Macron'un kendi iç politikasını şekillendirmek için dış politikada daha agresif bir tutum sergilediğini söyleyebilir miyiz?

"MACRON ASIL PROBLEMİ BİLMİYOR"

Macron sadece tek bir şey istiyor. O da, yeniden seçilmek. Onun ana amacı bu. Seçilmek için her şeyi yapabilir. Ama şu anda geldiğimiz durum oldukça tehlikeli. Çünkü Fransa'nın politikaları Macron'un seçim hedeflerine göre şekillenemez. Macron, asıl problemi bilmiyor. Akdeniz hakkında bir şey bilmiyor. Afrika'daki problemleri bilmiyor. Orta Doğu'daki problemleri bilmiyor. Bu büyük bir imtihan.