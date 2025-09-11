11 Eylül 2025, Perşembe

Fransa sokakları yangın yeri! 850 noktada her şeyi durdur eylemleri

Fransa sokakları yangın yeri! 850 noktada “her şeyi durdur" eylemleri

Giriş: 11.09.2025 04:06
Son yıllarda sokak olayları ile gündeme gelen Fransa bu kez de “her şeyi durdur" protestolarıyla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden örgütlenen grup ülkenin içine düştüğü ekonomik sıkıntıları gündeme getirirken, yapılan seçimlerde sonuncu gelen partinin adayının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanması “demokrasiden uzaklaşma” olarak yorumlandı. Olaylara ilişkin son gelişmeleri Fransa'dan canlı bağlanarak anlatan A Haber muhabiri Ömer Aydın, on binlerce kişi sokaklara döküldüğünü belirterek 850 noktada göstirilerin yapıldığını bildirdi.
