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FOX TV’de skandal! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.08.2021 00:26
Güncelleme:19.08.2021 00:37
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyaretinde bir vatandaş tarafından protesto edilmiş, eleştiriyi hazmedemeyen partiler de o kişi ve ailesine saldırmaya kalkmıştı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu protestocuyu hedef aldı yobazlıkla suçladı. İşte Ağıralioğlu’nun fondaş medya FOX TV’de yaptığı o skandal açıklamalar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas ziyaretinde Mustafa Etiş adındaki vatandaş tarafından protesto edilmiş, eleştiriyi hazmedemeyen partiler de Etiş ve ailesine saldırmaya kalkmıştı.

Bu yaşananlar sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun da gündemindeydi.

Fondaş FOX TV yayınında konuşan Ağıralioğlu, Mustafa Etiş'i yobazlıkla suçladı.

Ağıralioğlu, "Gördüğüm kadarıyla bu bir cemaat mensubu zannediyorum bir tasavvuf ekolüne bağlı." şeklinde konuştu.

Konuşasında skandal ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "İnsan yontma sanatı gibidir tasavvuf. İnsan yontar ben bu arkadaşın yontulamamışlığına çok bozuldum. Bir derviş böyle yoz yobaz tepkiler gösteremez." sözleriyle büyük tepki çekti.

Tartışılacak açıklamalara imza atan Ağıralioğlu, İYİ Partililerin saldırılarını ise görmezden geldi.

Ağıralioğlu, "Biz kızan taraf değiliz buna sebep olan sosyolojiyi sükunete dönüştürmeye çalışan tarafız." sözleriyle vatandaşı yobazlıkla suçlayan ifadelerini yumuşatmaya çalıştı.



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