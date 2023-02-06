Fondaş Merdan Yanardağ depremlerin faturasını iktidara oy verenlere kesti: "Gerici partilere oy vermeye devam ettiler"

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı Kahramanmaraş depremleri üzerinden AK Parti seçmenine nefret kustu. Afetin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ, "Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" şeklinde skandal ifadeler kullandı.