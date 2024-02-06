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Fondaş medyanın Halk TV canlı yayınında depremzedeler Özgür Özel ile Lütfi Savaş'ı bombaladı! "Rezil hizmet"

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Giriş: 06.02.2024 23:40
Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Devletin yaraları sarma çabası topyekün sürüyor. Fondaş medya ve muhalefet ise bu zorlu mücadeleyi akamete uğratmak için elinden geleni yapıyor. CHP’nin propagandasını yapan Halk TV’nin canlı yayınında konuşan depremzedeler Özgür Özel ile CHP'nin adayı ve mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı bombardımana tuttu. Bir depremzede Hatay’daki  hizmetlerden dert yanarak yolların yapılması için Lütfi Savaş’a ateş püskürdü. Vatandaş canlı yayında, “Belediye Başkanımız Lütfi Savaş’tan hiç memnun değiliz. Yani insan hiçbir şey yapmazsa bile en azından şu yollarımızı yapar. İnanın ki çöplerden, pislikten ve çamurda yürüyemiyoruz. Rezillik 1 yıl geçti. Hiçbir şey göremedik.” Bir depremzede ise Özgür Özel için “Özgür Özel de artık bağırmasın lütfen, biz bağıranları sevmiyoruz. Eğer Hatay gerçekten şahsi meselesi ise o zaman burada yatıp kalkması gerekiyordu.” İfadelerini kullandı.
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