11 Mart 2023, Cumartesi
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Fondaş medyadan anket manipülasyonu! Her seçim öncesi aynı yalan
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için geri sayıma başlamışken her seçim öncesi olduğu gibi muhalif medyada çeşitli anket sonuçları yayınlanmaya başladı. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik servis edilen anket sonuçları, vatandaşlardan da tepki gördü. Sosyal medyaya da düşen o yayınlardan birinde Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimlerinden Muharrem İnce'nin yüzde 53 oyla Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini iddia ediyor.