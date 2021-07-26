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'Fondaş medya' skandalı nasıl ifşa oldu? A Haber'de flaş açıklamalar

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Giriş: 26.07.2021 02:07
Güncelleme:26.07.2021 02:08
Türkiye'de muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ortaya çıktı. Yüzbinlerce dolarlık para transferleri ifşa oldu.  AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında "fondaş medya" skandalını değerlendirdi. "Kimin parasını kullanıyorsan onun düdüğünü çalarsın" diyen Demir, "Bu skandal fonlamayı beşinci kol görevini yerine getirmek için yapıyorlar" dedi.

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