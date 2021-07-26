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Canan Barlas ile Gündem - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 01:57
Güncelleme:26.07.2021 02:00
Cemil Barlas'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının bu haftaki konukları, AK Parti Milletvekili Mustafa Demir, MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç olurken, DSP Genel Başkanı Önder Aksal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ece Baba ise programa canlı yayınla bağlanarak katıldı. Programda bu hafta ABD'li vakıf tarafından fonlandığı ifşa olan medya kuruluşlarının yayın politikaları ele alındı. Türkiye'nin Kıbrıs stratejisi ne? KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak? Millet İttifakı'nda aday belirsizliğinin sebebi ne? Kılıçdaroğlu ve Akşener neden konuşmuyor? Diyarbakır'daki Mithras Tapınağı'nın gizemi ne? sorularına yanıt arandı. 25 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan programın yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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