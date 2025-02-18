Fırat Sarı’nın avukatı yine değişti! 3. duruşmada tanıklar dinlendi

İstanbul’da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve bazı bebeklerin ölümüne neden oldukları iddia edilen ‘Yenidoğan Çetesi’ davasının 3’üncü duruşması bugün görüldü. Mahkeme sürecinde önemli gelişmeler yaşanırken, davada adı geçen sanıkların ifadeleri merakla takip edildi. Davanın önceki aşamalarında intihar eden İlker Gönen’in avukatı Aydın Mantar, mahkemeye yaptığı açıklamada artık sanıklardan Fırat Sarı’nın avukatlığını üstleneceğini belirtti. Gönen’in ölümüyle ilgili şüpheler sürerken, dava sürecinde yeni delillerin sunulup sunulmayacağı da merak konusu oldu. Mahkemeye sunulan iddianamede, çete üyelerinin, sağlık sektöründeki bağlantıları sayesinde bebekleri özel hastanelere yönlendirdiği, aileleri yüksek faturalarla mağdur ettiği ve ihmaller sonucu bazı bebeklerin hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Duruşmada mağdur ailelerin de dinlenmesi beklenirken, kamuoyu davanın sonucunu yakından takip ediyor.

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