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Firari olan HDP’li Osman Baydemir’den skandal açıklama! Türkiye’yi açık açık tehdit etti

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Giriş: 01.11.2021 13:35
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kırmızı bültenle aranan ve yurt dışına kaçan HDP'li eski vekil Osman Baydemir, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Paris'te düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıkan Baydemir, önce Türkiye'yi işgalci olmakla suçladı ardından da açık açık tehdit etti. Baydemir Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Burası Kürdistan’dır" diyen esnafa da destek verdi.
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