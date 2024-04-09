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Firari maymun Fatih'i karıştırdı! Hareketli dakikalar

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Giriş: 09.04.2024 09:23
Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.
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