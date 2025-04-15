Firari FETÖ'cü Savaş Genç'ten CHP'ye "sokak" çağrısı: Türkiye'yi ayağa kaldırın

Firari FETÖ'cü Savaş Genç, 2023 seçimlerinde 6'lı masaya "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olsun" teklifini getirmiş ve 6'lı masa da iki ismi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklamıştı. O kişiden şimdi de CHP'ye "eylem yapın" çağrısı geldi. Firari FETÖ'cü çağrısında, "her şehirde eylem yapın, Türkiye'yi ayağa kaldırın" diye seslendi. Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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