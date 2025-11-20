20 Kasım 2025, Perşembe

Financial Times NATO - Rusya savaşını yazdı! AB'nin durumu vahim
Financial Times NATO - Rusya savaşını yazdı! AB’nin durumu vahim

Giriş: 20.11.2025 11:20
İngiliz Financial Times gazetesi olası bir Rusya -NATO savaşını kaleme aldı. Söz konusu senaryoda ani bir saldırıda Avrupa ülkelerinin cephe hattına askeri birlikleri gönderebilmeleri için 45 günlük bir süreye ihtiyaçları olacak. Sürenin bu kadar uzun olması ise Avrupa'nın alt yapı yetersizliğine bağlandı.
