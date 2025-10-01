01 Ekim 2025, Çarşamba

Filodan katillere net mesaj: Siz işgalcisiniz! Öldürdüklerinize yardım götürüyoruz

Filodan katillere net mesaj: Siz işgalcisiniz! Öldürdüklerinize yardım götürüyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 22:32
Güncelleme:01.10.2025 22:33
Uluslararası hukuku tanımayan ve Gazze’de soykırım uygulayan Katil İsrail, Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu’na zorla müdahale etmeye çalışıyor. Telsizlerle filoyla temasa geçen Siyonist güçler, aktivistlere tehditler savuruyor. Filodaki bir aktivist, tehditlere sert cevap vererek, "Biz Filistin sularına gidiyoruz ve siz işgalcisiniz, biz ise Gazze'de öldürdüğünüz insanlara yardım taşıyoruz." dedi.
