11 Ekim 2023, Çarşamba
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Filistinli doktor Mahmud Mustafa Othman A Haber'den dünyaya seslendi: Orta Doğu İsrail'den büyüktür!
İsrail tüm gücüyle Hamas'a saldırırken Gazze'ye bomba yağdırıyor. İşgalci İsrail'in düzenlediği saldırılar sonrası çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken bu kişilerin arasında küçük çocuklar da yer alıyor. Bölgede tansiyon giderek artarken Gazze'de Akademisyen olan Muhammed Hicci son durumu A Haber'de anlattı. Hicci enkaz altına kalanları hala çıkaramadıklarını ifade ederkeken büyük bir panik yaşandığının altını çizdi. Filistinli Doktor Prof.Dr. Mahmud Mustafa Othman ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya beşten büyüktür" demişti biz de "Orta Doğu İsrail'den büyüktür" diyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...