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Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı! Görevi başında ailesinin şehir haberini aldı

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Giriş: 28.10.2023 11:06
Gazze'deki Endonezya Hastanesi ameliyatlar bölüm başkanı doktor Muhammed El-Ran, İsrail'in saldırısında evinin bombalandığı ve ailesini kaybettiğini telefonda öğrendi. Doktor Muhammed El-Ran'ın aynı hastanede görev yapan doktor kardeşi Muayyed El-Ran ise haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.
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