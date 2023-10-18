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Filistin asıllı Bella Hadid sessizliğini bozdu! Dua Lipa’dan Gazzeli çocuklar için yardım çağrısı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 09:07
Gazze'deki sivilleri günlerdir bombalayarak katleden işgalci İsrail'e ünlü isimler de tepki göstermeye başladı. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, "İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi. Arnavut kökenli İngiliz pop yıldızı Dua Lipa da Gazzeli çocuklar için yardım çağrısı yaptı.
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Gazzeli çocuklar için yardım çağrısı
Gazzeli çocuklar için yardım çağrısı
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