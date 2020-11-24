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Fikirtepe'deki inşaat alanları böyle görüntülendi

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Giriş: 24.11.2020 10:57
Güncelleme:24.11.2020 17:42
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikirtepe ile ilgili talimatının ardından harekete geçtiklerini belirtti. Bakan Kurum, “Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz” dedi. Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşar aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur.

Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz. Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.

60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeni Fikirtepe Projesi'nin hayata geçirileceği alan drone ile havadan görüntülendi.

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