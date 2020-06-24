24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 65 şüpheliden 41'i yakalandı | Video

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 65 şüpheliden 41'i yakalandı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2020 12:48
Güncelleme:24.06.2020 12:59
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların, kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca büfe, market gibi kamuya açık yerlerde ücretli hatlarla iletişim halinde olduğu belirlendi.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı örgüt mensuplarının beyanlarını da dikkate alan savcılık, 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 30 adres başta olmak üzere 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Çalışma sonucunda İstanbul'daki 29 şüpheliden 21'i yakalanırken, kent dışındaki 4 şüphelinin akıbeti hakkında bilgi alınamadığı, 2 şüphelinin Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunduğu için gözaltı işlemi yapılamadığı, 18 şüphelinin de adreslerine yapılan operasyona rağmen yakalanamadığı belirtildi.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerince Türkiye genelinde toplamda 41'i şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin Deniz, Hava, Kara, Sahil Güvenlik ve Jandarma komutanlıklarında görevli biri albay olmak üzere yüzbaşı, teğmen, astsubay, sözleşmeli er ve askeri öğrencilerden oluştuğu, 5 kişinin de sivil olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
AK Parti: O alanda ağır ceza gelecek
AK Parti: O alanda ağır ceza gelecek
Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin
Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin
Kuzey Irak'ta PKK'ya bir şok daha!
Kuzey Irak'ta PKK'ya bir şok daha!
AK Parti'den CHP ve İP'e kritik ziyaret
AK Parti'den CHP ve İP'e kritik ziyaret
Yeni kısıtlamalar olacak mı?
Yeni kısıtlamalar olacak mı?
Yassıada yargılamaları hakkındaki teklif kabul edildi
Yassıada yargılamaları hakkındaki teklif kabul edildi
Özerklik hayali kuran CHP’li Soyer’e ''Kara Hasan Paşa'' hatırlatması
Özerklik hayali kuran CHP’li Soyer’e ''Kara Hasan Paşa'' hatırlatması
Eski CHP İzmir İl Başkanı Karataş, Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı
Eski CHP İzmir İl Başkanı Karataş, Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 5 vakit namaz açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 5 vakit namaz açıklaması
CHP ve HDP'nin benzer özerklik söylemi
CHP ve HDP'nin benzer "özerklik" söylemi
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster