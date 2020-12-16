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FETÖ'nün "Selam Tevhid Kumpası"na ilişkin davada cezalar açıklandı

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Giriş: 16.12.2020 13:17
Güncelleme:16.12.2020 13:22
Son dakika haberi... Selam Tevhid kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse'nin aralarında bulunduğu 29 sanığı "Hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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