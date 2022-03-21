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FETÖ’nün sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 13:06
Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. A Haber bunu daha iyi anlatmak için, basındaki bazı haberleri ve arka planlarını ekranlara taşıdı. FETÖ, oyun içinde nasıl oyun kuruyor? İşte olayların perde arkası…
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