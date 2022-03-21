FETÖ’nün sağlık üzerinden yeni kaos planı! FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor?

Sağlıkta şiddet konusu yeni bir kaos ortamı için FETÖ'ye fırsat olmaya başladı. Türk Tabipler Birliği ve sendikalarda kendisine zemin bulan FETÖ, sağlıkta şiddeti körükleyerek kaostan besleniyor. A Haber bunu daha iyi anlatmak için, basındaki bazı haberleri ve arka planlarını ekranlara taşıdı. FETÖ, oyun içinde nasıl oyun kuruyor? İşte olayların perde arkası…

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