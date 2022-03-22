FETÖ'nün sağlık üzerinden kaos planı! Perde arkasını anlattı: Bir ihanet örgütü! Birlikte yol yürüyorlar...

“Doktora şiddet” temalı kumpaslarda FETÖ’nün parmağı ortaya çıktı. Peki FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor? FETÖ – PKK sağlık sendikalarına nasıl sızıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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