22 Mart 2022, Salı
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FETÖ'nün sağlık üzerinden kaos planı! Perde arkasını anlattı: Bir ihanet örgütü! Birlikte yol yürüyorlar...
“Doktora şiddet” temalı kumpaslarda FETÖ’nün parmağı ortaya çıktı. Peki FETÖ sağlık çalışanlarını nasıl sabote ediyor? FETÖ – PKK sağlık sendikalarına nasıl sızıyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.