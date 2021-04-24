24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'nün Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti! Elebaşı Gülen'in yakın arkadaşı Salih Sal Dinçer defnedildi

FETÖ'nün Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti! Elebaşı Gülen'in yakın arkadaşı Salih Sal Dinçer defnedildi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2021 15:22
Güncelleme:24.04.2021 15:36
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahına yakın bölgede satın aldıkları ve uzun süredir boş duran mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi. Gurbet Mezarlığı'na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Fetullah Gülen'in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi.
Kahraman TSK’nın kahraman komandoları Kuzey Irak’ta!
Kahraman TSK’nın kahraman komandoları Kuzey Irak’ta!
PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı!
PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı!
Kırmızı bültenle aran terörist yok edildi!
Kırmızı bültenle aran terörist yok edildi!
FETÖ'nün Gurbet Mezarlığı faaliyete geçti
FETÖ'nün "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti
Metina'nın sırrı! Perde arkasını uzman isimler anlattı
Metina'nın sırrı! Perde arkasını uzman isimler anlattı
THODEX vurgununda dudak uçuklatan rakamlar! İş insanları buraya servetlerini yatırmış
THODEX vurgununda dudak uçuklatan rakamlar! İş insanları buraya servetlerini yatırmış
Metina'ya Kaplan Pençesi!
Metina'ya Kaplan Pençesi!
Metina'da Kaplan Pençesi harekatı! ATAK ve SİHA'lar vuruyor.
Metina'da Kaplan Pençesi harekatı! ATAK ve SİHA'lar vuruyor.
Türk askeri Metina'da! İşte tüm detaylar...
Türk askeri Metina'da! İşte tüm detaylar...
Metina’ya hava destekli kara harekatı!
Metina’ya hava destekli kara harekatı!
Türkiye-ABD ilişkileri nereye evrilir?
Türkiye-ABD ilişkileri nereye evrilir?
İletişim Başkanlığı'ndan Los Angeles ve İstanbul'da 'Şehit Diplomatlar Sergisi'
İletişim Başkanlığı'ndan Los Angeles ve İstanbul'da 'Şehit Diplomatlar Sergisi'
Daha Fazla Video Göster