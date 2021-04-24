FETÖ'nün Pensilvanya'daki "Gurbet Mezarlığı" faaliyete geçti! Elebaşı Gülen'in yakın arkadaşı Salih Sal Dinçer defnedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki örgüt karargahına yakın bölgede satın aldıkları ve uzun süredir boş duran mezarlığın faaliyete geçtiği tespit edildi. Gurbet Mezarlığı'na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Fetullah Gülen'in 20 yılı aşkın en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Sal Dinçer defnedildi.