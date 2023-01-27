27 Ocak 2023, Cuma
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FETÖ'nün güncel yapılanmasının masrafları Makedonya ve Romanya'daki FETÖ'cülerden
FETÖ'nün Güncel Yapılanması’na yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma “Etkin Pişmanlık” hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren FETÖ itirafçısı B.Ç.’nin anlattıkları üzerine açıldı. İtiraflar incelendi. Yapılan detaylı tespitlerin ardından İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dokuz kişi tutuklandı. 16 kişi “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 15 kişi ise yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. FETÖ'cülerin Signal isimli uygulama ile haberleştikleri ve masrafların Makendoya ve Romanya'daki FETÖ'cüler tarafından karşılandığı ortaya çıktı.