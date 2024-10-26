26 Ekim 2024, Cumartesi
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FETÖ'nün cenazesi maskeli baloya döndü! Saklanmak için şekilden şekle girdiler
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenaze törenine katılan FETÖ'cülerin yüzlerini gizleme çabası dikkatlerden kaçmadı. Maskeli baloyu andıran cenaze töreninde FETÖ'cüler şapka, gözlük ve maske takarak objektiflerden saklandılar. Gerçekleşen maskeli baloya dair detayları A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek cenazedeki maskeli kişilerin firari asker, polis ve istihbaratçılar olduğunu ifade etti. Öte yandan çoğunun FETÖ'nün ölümü ile Türkiye'ye dönmek istediği fakat yüzleri deşifre olursa sorun olabileceğinden korktukları için maske taktıkları ortaya çıktı.