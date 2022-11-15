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FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon

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Giriş: 15.11.2022 12:58
FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
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