FETÖ'nün akılalmaz algı operasyonu! "Kullanışlı budala" taktiği

Başkent polisi FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik 11 Eylül’de operasyonun düğmesine basmış ve 51 şüpheliyi yakalamıştı. 2 yıl süren takip sonucu yakalanan FETÖ’cü avukatların algı operasyonlarıyla kendilerinden olmayan kişileri yanlarına çektiği ve bu kişilere “Kullanışlı budala” lakabı taktıkları tespit edildi. İşte detaylar….

Başkent polisi FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik 11 Eylül'de operasyonun düğmesine basmış ve 51 şüpheliyi yakalamıştı. 2 yıl süren takip sonucu yakalanan FETÖ'cü avukatların algı operasyonlarıyla kendilerinden olmayan kişileri yanlarına çektiği ve bu kişilere "Kullanışlı budala" lakabı taktıkları tespit edildi.

"KULLANIŞLI BUDALA" TAKTİĞİ

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarının başta tanınmış hukukçular olmak üzere kendilerinden olmayan, farklı siyasi görüşe sahip kişileri, insan hakları, uluslararası hukuk söylemleriyle yönlendirerek FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştıkları, bu kişileri ise "KB (kullanışlı budala)" koduyla fişledikleri belirlendi.

Şüphelilerin Pensilvanya'dan aldıkları talimat ile özellikle "ByLock", ihraçlar ve Anayasa Mahkemesine itiraz dosyalarına baktıkları, bu dosyalara sürekli itiraz ederek yargılama sürecini uzatmaya ve "sulandırmaya" çalıştıkları da belirlendi.