Son dakika: İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi. Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 44 GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13'ü sivil 44 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13'ü sivil mahrem imam 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

BALIKESİR MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010-2014 yılları arasında Balıkesir Polis Okulu'nda mahrem imamlığı yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

5 YIL SONRA YAKALANDI

Trabzon'da polisin düzenlediği operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü'neÿ(FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' olarak 5 yıldır aranan N.Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takipte de bulunan ekipler, tespit ettikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, örgütün sözde 'Gümüşhane mahrem imamı' N.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yanan N.Ç'nin yakalanması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Bu sefer kaçamadı" başlığıyla yapılan paylaşımla duyuruldu.

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