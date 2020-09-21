FETÖ-PKK ellerini birlikte kana buladılar! İşte kirli ilişkileri
FETÖ ile diğer örgütlerinin bağı bir bir ortaya çıkıyor. Bakanlığın hazırladığı raporda FETÖ-PKK'nın kirli ilişkileri gözler önüne serildi. Bu çerçevede 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için HDP Ağustos 2015’ten itibaren “öz yönetim” ilan etmeye, PKK da terör eylemlerini il ve ilçe merkezlerinde yaygınlaştırmaya başladı.
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İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 6 dile çevrilen FETÖ kitabında, FETÖ-PKK ittifakı gözler önüne serildi.
Kitapta FETÖ-PKK ilişkisi, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası olarak ele alındı. 15 Temmuz öncesi FETÖ-PKK işbirliğine dair çeşitli emare ve bulgular olduğu aktarılırken, ilk emare olarak 18 Mart 2013'te bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li Sırrı Süreyya Önder arasında gerçekleşen görüşme gösterildi.
Burada iki örgüt arasında "karşılıklı yanlış anlaşılma" olduğu gündeme geldi. İmralı görüşmelerinin, ittifak girişimlerinin vücut bulduğunu göstermesi açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.