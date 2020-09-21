ABD'de Halkbank ve Türkiye'ye alçak operasyon! FETÖ kurguladı, CHP yanlısı Tele-1 çanak tuttu

ABD'de darbeci FETÖ ile yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, 'Reza Zarrab ve onun kuryesi olduğu iddia edilen Adem Karahan'ın fotoğraflarını paylaşarak, "Karahan konuştu" başlığıyla haber yayınladı.

İddiaya göre sözde kurye Adem Karahan, Reza Zarrab'ın kendisine "korkacak hiçbir şey olmadığını" söylediğini vurgulayarak, "Hükümet de bu işin içinde" dediğini belirtti.

İftira ve karalamalarla dolu haberde, "Bakan Albayrak, Zarrab'a banka hesabı açtırdı" şeklinde algı ve operasyon kokan ifadelere yer verildi.