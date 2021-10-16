16 Ekim 2021, Cumartesi
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FETÖ’nün A Haber’i işgal davası | Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın odasına kapanıp TV’den izledi
Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe gecesine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminde A Haber’i işgale giden FETÖ’cü askerlere kapalı yolu açan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın’ın bütün gece odasına kapanıp gelişmeleri televizyondan izlediği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.