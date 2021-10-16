16 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ’nün A Haber’i işgal davası | Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın odasına kapanıp TV’den izledi

FETÖ’nün A Haber’i işgal davası | Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın odasına kapanıp TV’den izledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2021 10:34
Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe gecesine dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminde A Haber’i işgale giden FETÖ’cü askerlere kapalı yolu açan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sait Yalçın’ın bütün gece odasına kapanıp gelişmeleri televizyondan izlediği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
Darbecilere yolu açtı odasında televizyon izledi DARBECİLERE YOLU AÇTI ODASINDA TELEVİZYON İZLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksek riskli il sayısı 3’e düştü
Yüksek riskli il sayısı 3'e düştü
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı öldürüldü
FETÖ’nün A Haber’i işgal davası
FETÖ’nün A Haber’i işgal davası
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
MİT’in kurtardığı İranlı askerin ifadesi!
MİT'in kurtardığı İranlı askerin ifadesi!
Kovid-19 tablosu açıklandı
Kovid-19 tablosu açıklandı
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek?
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek?
Başkan Erdoğan’dan imam hatip mesajı
Başkan Erdoğan'dan imam hatip mesajı
Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk
Metrobüs yolunda tehlikeli yolculuk
Başkan Erdoğan’dan ’Siyasi Cinayet’ yanıtı
Başkan Erdoğan'dan 'Siyasi Cinayet' yanıtı
Suriye’de yeni operasyon yapılacak mı?
Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı?
CHP’li Özgür Özel’in oyunu çöktü!
CHP'li Özgür Özel'in oyunu çöktü!
Daha Fazla Video Göster