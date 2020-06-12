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FETÖ’cü Hakan Şükür’den HDP’li Hüda Kaya’ya destek! Diyanet İşleri'ni hedef almıştı

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Giriş: 12.06.2020 17:53
Güncelleme:12.06.2020 18:00
HDP Milletvekili Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı’na sözleriyle saldırdı. Kaya, “Diyanet meşru değildir” derken sosyal medyadan da tepki mesajları yazıldı. HDP’li Hüda Kaya’ya ise Fetullahçı Terör Örgütü mensubu Hakan Şükür’den geldi. İşte o mesaj... Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

HDP'li milletvekili Hüda Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada LGBT ile Baroları savunan Kaya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki sözleri tepki çekti. Sözleriyle Diyanet'e karşı saldırıda bulunan Kaya, konuşmasının bir bölümünde, "Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir. Çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir. Tekçi bir durum yoktur. Mezhepçi Emevici düşünceyi bu toplumun İslam adına dayatma hakkına sahip değilsiniz" dedi.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR HDP'Lİ VEKİLE DESTEK ÇIKTI
Sosyal medyadan tepki çeken açıklamaya destek ise Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarından geldi. Firari FETÖ'cü hain Hakan Şükür sosyal medyadan şu cümleleri kullanarak destek verdi: "Diyanet neyi temsil ediyor, neleri temsil etmeli, kibar ve etkili bir şekilde ifade etmiş Sn. @HudaKaya777 'Diyanet hırsızlığa, tecavüze, çocuk istismarına ses çıkarsın.'"

DAMLA KAYA/SABAH

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