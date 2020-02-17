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17.02.2020

FETÖ terör örgütü sınav sorularını nasıl çaldı? A Haber canlı yayınında tek tek anlattı |Video

Eski İstihbaratçı ve firari FETÖ'cü Coşgun Çakar’ın villasında çok sayıda dinleme cihazı ve el telsizlerine ulaşıldı. Çakar’ın eşinin üzerine yerleştirdiği kulaklık ve telsizle sınav esnasında kopya çekmesine yardımcı olduğu belirlendi. Görüntüler sınav yolsuzluğunun ilk görüntüsü olarak dava dosyasına girdi. ÖSYM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu tarihe geçen o görüntüleri ve FETÖ’nün soru hırsızlığı yöntemlerini A Haber’e yorumladı.

Eski İstihbaratçı ve firari FETÖ'cü Coşgun Çakar'ın villasında çok sayıda dinleme cihazı ve el telsizlerine ulaşıldı. Çakar'ın eşinin üzerine yerleştirdiği kulaklık ve telsizle sınav esnasında kopya çekmesine yardımcı olduğu belirlendi. Görüntüler sınav yolsuzluğunun ilk görüntüsü olarak dava dosyasına girdi. ÖSYM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu tarihe geçen o görüntüleri ve FETÖ'nün soru hırsızlığı yöntemlerini A Haber'e yorumladı.

"FETÖ SADECE ÖSYM'DE DEĞİL DEVLETİN PEK ÇOK KURUMUNDA BU PROGRAMI KURUP BİLGİLERİ ÇALIYORDU"

ÖSYM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu konuya ilişkin: "Kurulan tezgah 2017 yılında ortaya çıkarılabildi, başka bir deyişle 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay sonrasına kadar dahi o tezgah çalışıyordu. ÖSYM'de sorular hazırlanıyor ve sorunların bulundukları bilgisayarlarda koruma kalkanı olarak çalışan yazılımlar yer alıyordu. Fakat bu yazılımlarda sorular flaş belleğe kaydedilirken bir kaydını da daha serbest bir bilgisayara kopya olarak gönderiliyordu. Daha sonra da herhangi birisi bilgisayara belleğini takarak bu soruları dağıtıyordu. Bu şekilde de yapılan kurgu ortaya çıktı. Bu kurgu ortaya çıktıktan sonra savcılık hem ÖSYM içindeki bazı kişilerle ilgili hem de bu işi gerçekleştiren Kazım Kargı ile ilgili soruşturma başlattı. Bu program Kazım Kargı'nın kurduğu bir programdı ve kendisi şuan kaçaktır. FETÖ sadece ÖSYM'de değil devletin pek çok kurumunda bu programı kurup kurumlardaki bilgileri de çalıyordu. Bunları nasıl ve hangi amaçlarla kullandıkları hadisesi farklı değerlendirmelere konu olabilecek husustur." şeklinde konuştu.

Son dakika: FETÖ sınav sorularını bakın nasıl çalmış! İşte kopya düzeneğinin görüntüleri |Video SON DAKİKA: FETÖ SINAV SORULARINI BAKIN NASIL ÇALMIŞ! İŞTE KOPYA DÜZENEĞİNİN GÖRÜNTÜLERİ |VİDEO

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