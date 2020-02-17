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17.02.2020

Son dakika: FETÖ sınav sorularını bakın nasıl çalmış! İşte kopya düzeneğinin görüntüleri |Video

Son dakika haberi... FETÖ sınav sorularını bakın nasıl çalmış! Skandal görüntüler ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar’ın, karısı Gül Çakar’ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi.

Son dakika haberi... FETÖ sınav sorularını bakın nasıl çalmış! Skandal görüntüler ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı.

Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi.

'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından 'ın, karısı sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi.

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