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FETÖ destekçisi Rubin’den darbe çağrısı! Başkan Erdoğan’a küstah tehdit

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Giriş: 28.04.2023 09:18
Türkiye'deki seçimlere yönelik türlü spekülasyonlara imza atan Batı medyası, bu kez başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğunu iddia etti. FETÖ destekçisi ABD'li Michael Rubin, darbe çağrısı içeren skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı. "Erdoğan ölürse kutlama için çok erken olacak" ifadesini kullandı.
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