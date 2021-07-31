31 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fethiye'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan flaş sözler
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.