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Fethiye'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: Belediye Başkanı Alim Karaca'dan flaş sözler

İHA
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Giriş: 31.07.2021 10:07
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahaleler devam ederken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangınla ilgili sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.
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