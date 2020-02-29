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29.02.2020

Feridun Sinirlioğlu'ndan BMGK toplantısında net mesaj: "Türkiye savaş istemiyor ama..."

Esad rejiminin Türk askeri unsurlarına gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrasında BMGK acil olarak toplandı. Toplantıdaki Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, dünyaya net mesajlar verdi. Sinirlioğlu, "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek" dedi.

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