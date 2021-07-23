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Fener’deki boynu bükük Vlahsaray Kilisesi ihya edilmeyi bekliyor

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Giriş: 23.07.2021 16:19
Güncelleme:23.07.2021 16:21
İstanbul'un tarihi noktalarından biridir Fener - Balat bölgesi. Buradaki Vlahsaray kilisesi de diğer ibadethaneler gibi tarihi miraslardan biri. 1578 yılında inşa edilen Rum Ortodoks kilisesi 1974'teki yangında harabeye döndü. Yaklaşık 50 yıldır metruk halde kalan kilisenin restorasyonu için Vlahsaray Panayia kilisesi vakfı yeterli bütçeyi sağlamaya çalışıyor.
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