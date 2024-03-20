Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor! Değeri 85 milyon lira

Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu iddia edilen bir bronz madalyon yaklaşık 82 milyon liraya satışa çıkıyor. Sultan Fatih'in madalyonu tılsım olarak boynunda taşındığı düşünülüyor.

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