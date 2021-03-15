Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam

A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Çalışanlar 2 şeyi merak ediyor, 'Ne zaman emekli olacağım, ne kadar tazminat alabilirim?.' Bu kitap küçük hikayeler, tablolar ve örneklerle çalışanların ne zaman ve nasıl emekli olacaklarını hesaplamalarını sağlayacak yol haritası oldu." şeklinde konuştu.