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Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam

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Giriş: 15.03.2021 11:15
Güncelleme:15.03.2021 11:24
A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Çalışanlar 2 şeyi merak ediyor, 'Ne zaman emekli olacağım, ne kadar tazminat alabilirim?.' Bu kitap küçük hikayeler, tablolar ve örneklerle çalışanların ne zaman ve nasıl emekli olacaklarını hesaplamalarını sağlayacak yol haritası oldu." şeklinde konuştu.
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
Faruk Erdem emeklilik ve tazminat hakkındaki sorular kitabında cevapladı! Ah bir emekli olsam
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