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27.01.2020

Fahrettin Altun'dan duygusal paylaşım: Biz büyük bir aileyiz, birlikte Türkiye'yiz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda Türk milletinin birlik ve beraberliğini ve Türkiye'nin büyük bir aile olduğunu ifade etti. İşte Elazığ'da yaşanan depremin ardından kameralara yansıyan kareler ve ses kayıtlarıyla oluşturulan o duygusal görüntüler...

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Fahrettin Altun'dan duygusal paylaşım
Fahrettin Altun'dan duygusal paylaşım
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